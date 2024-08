Mercato Milan, INTRECCIO Adli-Cajuste: l’ULTIMA novità avvicina il francese alla Premier

Mercato Milan, intreccio Adli-Cajuste: saltata la trattativa per il centrocampista del Napoli, il francese può tornare di moda

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è definitivamente naufragata la trattativa tra il Napoli e il Brentford per Cajuste nonostante il calciatore avesse già effettuato le visite mediche col club inglese.

La notizia potrebbe far felice il calciomercato Milan: Adli infatti per il Brentford rappresentava la prima alternativa a Cajuste e ora potrebbero essere ripresi i colloqui per un eventuale trasferimento. La valutazione dei rossoneri è di 12 milioni di euro, bonus inclusi.