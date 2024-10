Mercato Milan, retroscena Daniel Maldini! Top club sul figlio d’arte, il Diavolo si è cautelato in questo modo

Mercato Milan, retroscena Daniel Maldini: Inter sul ragazzo, i rossoneri si sono cautelati in questo modo. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan c’è un vero e proprio intrigo legato a Daniel Maldini:

PAROLE – «In caso di futura rivendita infatti i rossoneri avrebbero il 50% della cifra con cui i brianzoli dovessero venderlo. E non sono state inserite nemmeno particolari clausole su eventuali squadre interessate. Su Maldini ovviamente si stanno concentrando diverse attenzioni. Il suo modo di giocare tra le linee, il suo modo di intendere il calcio e di inventare – come ha detto il ct Luciano Spalletti – rende appetibile il suo futuro. Tra chi lo starebbe seguendo con più interesse ci sarebbero i top club italiani. Sarebbe curioso che un Maldini finisse nella Torino bianconera o nella Milano nerazzurra. Ma il mercato è globale in tutti i sensi, anche in quelli emotivi».