Mercato Milan, il West Ham piomba su Deulofeu: Maldini prende nota

Mercato Milan, Gerard Deulofeu finisce nel mirino del West Ham: resiste l’opzione rossonera per la prossima stagione

Gerard Deulofeu, esterno dell’Udinese ed ex Milan, sarebbe finito nel mirino del West Ham. I londinesi, come riferisce la BBC, vorrebbero riportarlo in Inghilterra dopo la positiva esperienza al Watford.

Maldini e Massara dal canto loro continuano a tenere in piedi l’opzione Deulofeu come rinforzo sugli esterni per la prossima stagione, ben consapevoli che per il classe ’94 il ritorno in rossonero resta la primissima scelta. Una decisione, concorrenza inglese permettendo, verrà preso nei prossimi mesi.