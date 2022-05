Mercato Milan, ecco le ultime sul futuro di Samu Castillejo

Samu Castillejo, dopo che nell’ultima sessione estiva ha rifiutato vari destinazioni, è ai margini del progetto Milan.

L’esterno spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e in estate andrà via a titolo definitivo. Per lui ci sono già varie proposto dalla Spagna e il giocatore apprezza.