Mercato Milan, dalla Germania: il Bayern Monaco piomba su Vlahovic

Secondo quanto riporta Sky Sports in Germania, infatti, anche il Bayern Monaco sarebbe intenzionato a provare l’affondo per lui. I bavaresi avrebbero individuato in Vlahovic l’erede designato di Robert Lewandowski, che potrebbe lasciare la Germania a fine stagione.

Il Milan continua ad osservare interessato la situazione dell’attaccante della Fiorentina: Vlahovic in estate potrebbe diventare un serio obiettivo di Maldini e Massara per l’attacco rossonero.