Mercato Milan, PAZZA idea a zero! Moncada vuole regalare questo JOLLY a Fonseca: i dettagli

Mercato Milan, PAZZA idea a parametro zero! Moncada vuole regalare questo JOLLY a Fonseca: tutti i dettagli

Rispunta una pazza idea in casa Milan per rinforzare il reparto offensivo di Fonseca e donargli se possibile ancora più soluzioni e imprevedibilità. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Yazici.

L’ex jolly del Lille, attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza in Ligue 1, piace anche al Fenerbahce ma chiaramente una chiamata del suo ex allenatore potrebbe spingerlo a sposare la corte del Diavolo. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.