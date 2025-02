Mercato Milan, spunta il sondaggio per Cristante! Idea per la mediana, il Diavolo riflette

Mercato Milan, c’è il sondaggio per Bryan Cristante a centrocampo: proposto nelle ultime ore, le riflessioni sono in corso

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan invernale e in particolare per quanto riguarda un possibile innesto a centrocampo.

Il Milan ha monitorato la situazione di un centrocampista cresciuto in vivaio italiano. Finora non ha trovato la giusta soluzione, proposti Bondo, Cristante e Fagioli. Offerto anche Gedson Fernandes, ma da via Aldo Rossi non arrivano conferme. La priorità è Joao Felix.