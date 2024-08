Mercato Milan, Ibrahimovic non si FERMA! La novità fa IMPAZZIRE i tifosi, c’è QUESTO ultimo colpo in CANNA

Mercato Milan, Ibrahimovic non si ferma al solo Abraham! Centrocampista nel mirino, sono due le opzioni ancora aperte

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe non fermarsi all’arrivo imminente di Tammy Abraham. Zlatan Ibrahimovic vuole concludere la sessione estiva con un colpo a centrocampo e le due opzioni rimaste sono Koné (più difficile) e Rabiot.

Per tentare l’affondo per uno dei due serve l’uscita di un calciatore straniero della rosa (Jovic e Bennacer i maggiori indiziati) ma se per Kone la deadline è la mezzanotte di stasera, per Rabiot, in quanto svincolato, si può andare anche oltre. I lavori sono in corso.