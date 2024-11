Mercato Milan, Ibrahimovic esce allo scoperto: il piano del club per gennaio

Mercato Milan, Ibrahimovic esce allo scoperto alla presentazioen della Kings League Italia: il piano del club per gennaio

Ibrahimovic a margine della presentazione della Kings League Italia ha fatto un annuncio sul piano del mercato Milan per la sessione di gennaio.

SE IL MILAN INTERVERRA’ SUL MERCATO DI GENNAIO – «Hai qualche desiderio? Perché tutti sanno tutto e tutti hanno consigli, tutti sono esperti. Dai scherzo… Il mercato è tutti i giorni, abbiamo un sistema di scouting dove vediamo giocatori giovani, da prima squadra, cosa serve e cosa non serve per futuro. E’ sempre in loop. Poi il mercato non è il pensiero di rinforzare qualcosa. Vediamo cosa succede niente in questi mesi, speriamo niente ai nostri giocatori, che si rimanga uguale e si vada avanti».

