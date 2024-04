Mercato Milan, Ibrahimovic pianifica il colpo: in difesa arriva quel parametro zero

Mercato Milan, Ibrahimovic pianifica il colpo a parametro zero in difesa: Rugani prossimo sostituto di Kjaer? Ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta cominciando a guardarsi intorno per la sostituzione di Simon Kjaer, centrale danese in scadenza di contratto al termine della stagione e lontanissimo dal rinnovo.

Ibrahimovic avrebbe individuato in Daniele Rugani il colpo perfetto per sostituire l’ex Atalanta: il centrale italiano è in scadenza con la Juve e pur dando priorità ai bianconeri non ha chiuso le porte al Diavolo. Il colpo a zero pare essere dietro l’angolo.