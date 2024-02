Mercato Milan, tutt’altro che deciso il futuro di Giroud! Il francese tra la tentazione MLS e la permanenza in rossonero

Tra i temi che dovrà affrontare il mercato Milan per la prossima stagione c’è anche quello di Olivier Giroud. A settembre il francese compirà 38 anni ed il suo futuro è incerto.

Come riferisce Calciomercato.com, c’è la tentazione per lui di un futuro in MLS. Tuttavia non è da escludere una sua permanenza in rossonero anche per la prossima stagione, per la quale però i rossoneri cercano comunque un nuovo centravanti titolare, possibilmente di prospettiva.