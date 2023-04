Brahim Diaz Milan: futuro in mano al Real Madrid. Le ultime

Brahim Diaz Milan: futuro del trequartista spagnolo in mano al Real Madrid. Ecco le ultime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dove giocherà l’anno prossimo Brahim Diaz non è ancora certo e dipenderà tutto dal Real Madrid.

Le ipotesi sono varie e vanno dal richiamarlo per allungare la rosa, richiamarlo per rimetterlo in vendita a un prezzo più preciso oppure trattare con il Milan un prezzo più vantaggioso per i rossoneri.