Mercato Milan, spunta Frendrup! Colpo dalla Serie A, il prezzo non spaventa assolutamente

Mercato Milan, spunta Frendrup! Colpo dalla Serie A, il Genoa fissa il prezzo ma Mancada non è assolutamente spaventato

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan si sta muovendo per sopperire all’assenza di Bennacer a centrocampo.

Una diga per Fonseca, Frendrup del Genoa nel mirino del Milan. L’infortunio di Bennacer crea problemi a centrocampo e sul suo ritorno ci sono dubbi, il danese sotto osservazione. In lista anche due vecchi pallini: Cardoso e Chukwuemeka. Il giocatore danese ha estimatori pure all’estero e, vista anche l’età (è un classe 2001), la cifra potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro ma non è escluso uno sconto.