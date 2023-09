Mercato Milan: il Fenerbahce su un ex rossonero

Il mercato in Turchia è ancora aperto. In tal senso il Fenerbahce ha messo nel mirino un ex centrocampista del Milan

Il Fenerbahce ci prova. Il mercato in Turchia è aperto ancora per quattro giorni chi può si guarda intorno alla ricerca degli ultimi rinforzi.

In tal senso come riportato da Fanatik tra le società più attive c’è il club turco, che dopo aver provato vanamente l’assalto a Krunic del Milan ora ha messo nel mirino un ex rossonero: si tratterebbe di Pasalic ora all’Atalanta.