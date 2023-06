Il Milan Femminile si sta muovendo sul mercato sia in entrata che in uscita. In tal senso potrebbe salutare Fedele

come riportato da TCF la rossonera potrebbe andare via in prestito con Como Women e Pomigliano interessate.