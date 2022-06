E’ fatta per Sven Botman al Newcastle: il calciatore farà oggi le visite mediche. Ecco i dettagli

Ormai è fatta per Sven Botman al Newcastle. In un primo momento il difensore ex Lille sembrava vicino al Milan, ma poi il club francese ha accettato l’offerta dei Magpies.

Inoltre, come riportato da Sky Sports UK il calciatore farà oggi le visite mediche con il club inglese.