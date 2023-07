Gonzalez Milan: Moncada non molla la presa! Le ultime. Il giovane difensore rimane ancora un obiettivo dei rossoneri

Moncada è sempre alla ricerca di giovani talenti per il Milan. L’ultimo della lista è quello di Facundo Gonzalez, giocatore che si è messo in mostra al Mondiale Under 20.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri non hanno dimenticato il suo nome: sono ancora tracce del difensore classe 2003.