Mercato Milan, l’ex rossonero TORNA in Serie A? Ci PENSA il Torino, la SITUAZIONE

Mercato Milan, l’ex rossonero Antonio Donnarumma può tornare in Serie A: ci pensa il Torino come possibile terzo portiere

Importante aggiornamento fornito da Gianluigi Longari, noto esperto di mercato, tramite il proprio profilo di X, sull’ex Milan Antonio Donnarumma, fratello di Gianluigi e lontano da Milanello ormai dal 2021.

Sul portiere sarebbe infatti piombato il Torino che lo vorrebbe come terzo estremo difensore della rosa della prossima stagione. I primi contatti sarebbero già in corso: prossimi giorni decisivi per arrivare alla fumata bianca.