Mercato Milan, dirigenza al lavoro in uscita: TRE gli ESUBERI da piazzare entro fine agosto. I nomi

Mercato Milan, dirigenza al lavoro anche per le uscite: TRE gli ESUBERI da piazzare entro fine agosto. I nomi

Non solo il calciomercato in entrata, in questa fase la dirigenza del Milan si sta adoperando anche per piazzare gli esuberi che non fanno parte del nuovo progetto targato Fonseca.

Sono tre in particolare i profili che non rientrano nei piani del nuovo allenatore rossonero: oltre ai già noti Divock Origi e Fode Ballo-Touré, anche Yacine Adli è considerato in uscita. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.