Emegha Milan: sul taccuino rossonero per l’attacco! La situazione. È una delle alternative al colpo Morata

Morata e non solo. Con il passare dei giorni, i nomi per l’attacco del Milan si susseguono e nuovi volti si affacciano sul mercato. L’ultimo, in ordine cronologico, è quelo di Emmanuel Emegha.

Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, il giocatore dello Sturm Graz è la pista alternativa proprio ad Alvaro Morata.