Mercato Milan, DOPPIO colpo in arrivo! Due GIOVANI pronti a vestire rossonero: NON verranno aggregati subito alla Primavera

Mercato Milan, doppio colpo in arrivo: si tratta di due giovani talenti che saranno aggregati ai rossoneri Under 17

Anche se non per la prima squadra, è sempre Calciomercato Milan! La dirigenza rossonera, infatti, lavora anche per rinforzare le proprie giovanili. In questo caso, i due possibili nuovi arrivi si aggregheranno in un primo momento all’Under 17 per poi approdare nella seconda parte di stagione in Primavera.

Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Footmercato‘ Valentin Feuillette, il Milan avrebbe chiuso un doppio colpo in prospettiva. Lèo-Paul Bouyer del Paris FC e Maiga-Hamadoun Cissè del Racing Club sarebbero pronti a firmare fino a giugno 2027 con il Diavolo.