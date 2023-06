Lukaku Milan: è derby di mercato, ma il belga ha deciso! Le ultime. I rossoneri spingono, ma la volontà del giocatore sarà decisiva

È uno dei tanti derby di mercato che si sta sviluppando in queste settimane: Milan e Inter si scontrano per avere Romelu Lukaku, che dovrebbe tornare a Londra, in casa Chelsea.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Lukaku avrebbe detto no al Milan e no all’Arabia Saudita: la sua volontà è quella di rimanere all’Inter.