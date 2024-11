Mercato Milan, la decisione in vista di gennaio lascia spiazzati! Non se lo aspettava nessuno, cosa può succedere

Mercato Milan, clamorosa decisione in vista di gennaio: potrebbe non arrivare nessuno a centrocampo. Bondo nome complicato

Come riportato dal Corriere della Sera, potrebbe esserci una clamorosa decisione del calciomercato Milan in vista della sessione di gennaio.

Manca un sostituto di Fofana. Non sembra esserci questa grande volontà nel fare acquisti a gennaio, se l’investimento si farà non sarà qualcosa di alto esborso economico. Non mi aspetto nomi roboanti. Sarà un giovane nel caso. Bondo? Complessa la cessione a gennaio.