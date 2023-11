Mercato Milan, Furlani ha deciso: in attacco serve lui per la svolta. Assalto a gennaio

Mercato Milan, Furlani rompe gli indugi: a gennaio serve Jonathan David per la svolta in attacco. Pronto l’assalto al Lille

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani ha rotto gli indugi decidendo di puntare forte su Jonathan David del Lille per il calciomercato Milan del prossimo gennaio.

Le difficoltà di Jovic e l’adattabilità di Okafor, che si sente più esterno sinistro pur potendo giostrare anche da centravanti, rendono il solo Giroud troppo solo in avanti. Il Lille ha fissato il prezzo in 40 milioni di euro e considerando la scadenza nel 2025 l’attaccante non è incedibile, neanche a gennaio. Il club rossonero punta ad un ulteriore sconto prima di affondare definitivamente.