Mercato Milan, Fonseca BLINDA l’esubero! Riserve SCIOLTE, non si muove da Milanello

Mercato Milan, Fonseca blinda Alexis Saelemaekers: da esubero e pedina preziosa della rosa rossonera. Scelta fatta

Come riportato da Tuttosport, Paulo Fonseca ha preso una decisione definitiva per quanto riguarda il calciomercato Milan alla voce uscite. Dopo le parole e le indiscrezioni dei giorni scorsi infatti, il portoghese ha comunicato alla società la scelta definitiva su Alexis Saelemaekers.

Il belga, nell’ultimo anno in prestito al Bologna, rimarrà in rossonero e farà regolarmente parte della rosa. In pratica il classe ’99, che col Diavolo ha un contratto fino al 2026, è stato tolto dal mercato.