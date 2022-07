Mercato Milan, De Ketelaere non si allena col Brugge: chiusura ad un passo

Mercato Milan, dal Belgio assicurano: De Ketelaere non è presente al centro di allenamento del Brugge: chiusura vicinissima

Importante aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Brugge per Charles De Ketelaere. Il trequartista belga, come riportato da Sacha Tavolieri, non è presente al centro di allenamento del club belga.

La chiusura sembra essere ad un passo: Maldini e Massara aspettano solo l’ok definitivo prima di organizzare l’iter delle visite mediche.