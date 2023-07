Danjuma Milan: Furlani accelera, questo è l’obiettivo dei rossoneri!

Danjuma Milan: Furlani accelera, questa è l’obiettivo dei rossoneri! Oggi contatti con il Villarreal per una delle priorità in attacco

Questa settimana potrebbe essere decisiva per Arnaut Danjuma. Furlani e Moncada apprezzano le qualità del giocatore, oltre alla sua natura di jolly d’attacco. In queste ore, come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan farà un affondo per il giocatore con il Villarreal.

L’idea sarebbe qualla di chiedere un prestito a 3 milioni, cifra richiesta dal club spagnolo. Si attende anche il sì del giocatore, che è corteggiato anche da una ricca proposta dell’Everton. Lui, insieme a Musah, è la priorità dei rossoneri: l’obiettivo è quello di avere almeno uno dei due prima della tournée statunitense.