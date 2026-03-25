Mercato Milan, si segue Høgsberg nel playoff tra Danimarca e Macedonia. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan non ferma la sua incessante ricerca di talenti in giro per l’Europa, confermando una strategia di scouting capillare che abbraccia ogni competizione internazionale. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Daniele Longo (Fonte: @86_longo), il club rossonero seguirà con estrema attenzione il delicato match di playoff tra Danimarca e Macedonia del Nord. L’obiettivo della spedizione è visionare dal vivo uno dei profili più interessanti del panorama scandinavo: Lucas Høgsberg, promettente difensore danese classe 2006.

Il profilo di Lucas Høgsberg e l’intuizione di Moncada

Lucas Høgsberg, giovane terzino moderno attualmente in forza allo Strasburgo, si è messo in luce nel campionato francese per la sua straordinaria capacità di corsa, la precisione nei cross e una maturità difensiva sorprendente per la sua età. Il ragazzo è un profilo seguito con grande interesse da Geoffrey Moncada, il capo dell’area tecnica che ha da sempre un occhio di riguardo per i talenti della Ligue 1. La compagine meneghina vede nel danese un rinforzo di prospettiva assoluta, capace di ricalcare le orme di altri grandi colpi pescati dal mercato estero.

La visione tattica di Massimiliano Allegri e la regia di Igli Tare

L’eventuale inserimento di un giovane come Høgsberg rientrerebbe perfettamente nei piani tattici di Massimiliano Allegri, l’allenatore del Milan. Il tecnico livornese, noto per il suo equilibrio tattico e la capacità di valorizzare gli elementi fisici in fase difensiva, ha già espresso parere positivo sulla linea verde adottata dalla società. Sotto la guida del mister rossonero, un talento grezzo come il danese potrebbe trovare l’ambiente ideale per una crescita graduale ma costante.

A gestire i fili della negoziazione e a monitorare la fattibilità economica dell’operazione è Igli Tare, il DS del Milan. Il dirigente rossonero, arrivato con il compito di strutturare una rosa competitiva e futuribile, sta lavorando in stretta sinergia con lo scouting per bruciare la concorrenza internazionale. Tare sa bene che anticipare i tempi su prospetti del genere è fondamentale per mantenere il Diavolo ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Prospettive future per la società di Via Aldo Rossi

Nonostante la stagione sia ormai alle battute conclusive, la società di Via Aldo Rossi continua a seminare per il futuro. La missione in Danimarca conferma che il Milan vuole continuare a investire su giocatori giovani, tecnici e pronti a integrarsi nel progetto tecnico di Allegri. Se il test nel playoff dovesse confermare le ottime referenze raccolte finora, il DS Igli Tare potrebbe decidere di affondare il colpo già nelle prossime settimane, regalando ai tifosi del Diavolo un nuovo innesto di qualità per la corsia esterna.