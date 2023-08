Mercato Milan: se parte Correa, l’Inter punta questi due giocatori. Sono sulla lista anche dei rossoneri per l’estate

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, nel caso in cui l’Inter dovesse riuscire a cedere Joaquin Correa punterebbe due attaccanti, accostati anche al mercato Milan.

Trattasi di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata: per il primo l’offerta da 22+3 milioni di euro presentata da Marotta non convince appieno il West Ham, che chiede 30 milioni. Diego Simeone, invece, vorrebbe trattenere Morata all’Atletico Madrid ma l’attaccante pensa al ritorno in Serie A.