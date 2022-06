Mercato Milan, Matteo Gabbia potrebbe lasciare i rossoneri in estate: su di lui Samp, Empoli, Udinese e Bologna

Continua la caccia a Matteo Gabbia per molte squadre di Serie A. Come riferito da TMW, sul centrale non c’è solo la Sampdoria.

Nelle ultime ore si sono aggiunte anche Bologna, Empoli e Udinese: i contatti con il Milan sono già partiti.