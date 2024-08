Mercato Milan, COLPO di Furlani dopo il gong! Arriva il portiere PER IL FUTURO! Ecco chi è l’ultimo in arrivo tra i rossoneri

La finestra estiva di calciomercato si è chiusa ieri sera, ma il mercato Milan ha chiuso l’ultima operazione dopo il gong (in realtà poco prima della chiusura effettiva): si tratta dell’ennesimo colpo di prospettiva, un innesto per il Milan Futuro di Daniele Bonera. Come rivela il giornalista Matteo Moretto, è stata definita l’operazione per l’arrivo in rossonero di Léo Paul Bouyer. Il portiere francese classe 2008 arriva dal Paris FC.

PAROLE – «Operazione chiusa per Léo Paul Bouyer al Milan».