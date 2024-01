Mercato Milan, colpo a centrocampo in canna? Furlani avvisa Pioli: entrate solo in caso di occasione low cost

Come riportato da calciomercato.com, Giorgio Furlani ha avvisato Stefano Pioli per quanto riguarda il possibile colpo a centrocampo del calciomercato Milan, come invocato dal tecnico.

La società è pronto ad accontentare l’ex Lazio ma solo in caso di occasione low cost. Prossimi giorni decisivi.