Colombo Milan: Pioli ha deciso il suo futuro! La novità. Dalle squadre interessate alla scelta del tecnico rossonero, la situazione è chiara

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico Stefano Pioli non ha intenzione di liberare Lorenzo Colombo in questo momento. I rossoneri daranno il via libera solo nel momento in cui sarà trovata sul mercato una nuova prima punta da affiancare a Giroud e Okafor.

Le voci di mercato, però, non mancano. L’attaccante del Milan è seguito in primis dal Cagliari, oltre agli interessamenti di Udinese e Genoa–