Colombo Monza: Galliani attende, Milan con il piano B! I dettagli. I rossoneri sono in attesa di Taremi, così come la squadra brianzola

Il Milan prova il pressing per Mehdi Taremi: è lui l’attaccante che dovrebbe affiancare Giroud in questa prossima stagione di campionato. Con l’arrivo di Taremi, Colombo sarebbe destinato a lasciare i rossoneri, come le due panchine hanno dimostrato.

Nel caso, però, di colpo mancato, sarà proprio Colombo a rimanere al Milan e ad essere l’aternativa a Giroud. L’attaccante rimarrebbe fino a gennaio, quando poi si riapre la finestra di mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.