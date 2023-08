Mercato Milan, un centrocampista lascia i rossoneri: ecco di chi si tratta

Era stato uno dei colpi di mercato del Milan nel 2018, adesso la sua avventura in rossonero è terminata: Mionic va all’SK Lisen

Il Milan deve liberare alcune caselle, con giocatori in uscita in questa sessione di mercato. Intanto una notizia che arriva in sordina. Il giovane centrocampista comprato dai rossoneri nel 2018, Antonio Mionic, lascia definitivamente il club meneghino dopo non aver collezionato nemmeno un minuto sul terreno di gioco.

In questi anni, terminato il percorso con la Primavera, è stato girato in prestito a Montevarchi ed Alessandria. Come riporta TMW, adesso per lui una nuova avventura: si trasferisce da svincolato all’SK Lisen, in seconda divisione ceca.