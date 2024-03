Mercato Milan, aperti i casting per il dopo Giroud: i nomi in lista

Mercato Milan, aperti i casting per il dopo Giroud: ecco i nomi in lista per il prossimo numero 9 rossonero. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan ha già iniziato da mesi le grandi operazioni che porteranno all’arrivo al nuovo del numero 9 dopo l’addio di Olivier Giroud.

Il nome in cima alla lista è quello di Zirkzee, mentre Sesko è l’alternativa che convince di più. Gyokeres dello Sporting Lisbona attende una chiamata dal club rossonero, ma il forte gradimento dello svedese non può bastare dinanzi a una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Restano in lista anche David del Lille, Guirassy dello Stoccarda e Goncalo Ramos del Psg.