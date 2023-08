Broja Milan: il Chelsea dice no, i rossoneri attendono! I dettagli. È lui il nome in pole per l’attacco rossonero, ma nulla di fatto per ora

A caccia di un numero 9 da affiancare a Olivier Giroud, il nome in pole per il Milan è quello di Armando Broja: attaccante del Chelsea, con 21 gol all’attvio su 91 partite giocate, non solo con la maglia del club londinese.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la formula ideale per il Milan sarebbe un prestito con diritto di riscatto. I rossoneri hanno chiesto informazioni, ma Pochettino per adesso mette tutto in stand by. Vuole valutare le prossime operazioni di mercato in entrata per capire se può lasciare andare via il giocatore.

Come ha fatto di recente con il West Ham. Il club di Premier League era interessato a Broja, ma il Chelsea ha dato risposta negativa. Il Milan, quindi, attende. Prese le informazioni, ora valuterà se iniziare o meno una trattativa.