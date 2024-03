Mercato Milan, caccia al bomber del futuro. Si restringe la lista di Moncada: i 4 NOMI monitorati dalla dirigenza

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan. Le attenzioni dei dirigenti rossoneri sono concentrate soprattutto sul nuovo numero 9, con la lista che ora si sarebbe ristretta a 4 candidati.

In pole position c’è ovviamente Joshua Zirkzee, per il quale il Diavolo ha intenzione di provarci fino in fondo. Subito sotto nelle preferenze c’è Sesko del Lipsia. Occhio anche a Gimenez e Gyokeres.