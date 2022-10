Mercato Milan, Asensio si allontana: la situazione

Mercato Milan, i rossoneri si allontanano da Asensio: l’esterno spagnolo è vicino al rinnovo triennale col Real Madrid

Uno dei grandi obiettivi del Milan del prossimo futuro sarà quella di rinforzare la fascia destra d’attacco. Come riportato da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, i rossoneri avevano sondato con particolare interesse la pista legata a Marco Asensio, esterno del Real Madrid in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Tuttavia l’affare sembra destinato a sfumare: il club di Florentino Perez ha offerto un rinnovo triennale al calciatore e l’accordo sembra ormai vicinissimo.