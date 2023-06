Guler Milan: tra concorrenza e agenti, che intrigo! La situazione. Senza dimenticare il Fenerbahce che vorrebbe trattenerlo

In questo scenario di mercato del Milan affollato di nomi, non bisogna dimenticare quello di Arda Guler. La società sarebbe disposta a pagare i 17,5 milioni, corrispondenti alla clausola inserita nel contratto con il Fenerbahce, ma la situazione è complessa.

Per la concorrenza, considerando che Barcellona e Borussia Dortmund sono interessati. Per il giro di agenti e di complicazioni. Per il Fenerbehce, che vorrebbe tenerlo a Istanbul in prestito un’altra stagione. Operazione impossibile? No. Difficile? Sì. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.