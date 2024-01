Mercato Milan, clamorosa rivelazione su Zirkzee: ecco come è strutturata la clausola rescissoria. Moncada in pressing

Mercato Milan, spunta la clamorosa rivelazione sulla clausola rescissoria di Zirkzee: rossonero fortemente interessati

Intervenuto alla Fiera del Calcio, Matteo Moretto ha rivelato importanti dettagli su Joshua Zirkzee, obiettivo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Zirkzee è nella lista del Milan al 100% ma è troppo presto. Da quello che so, la clausola di 40 MLN vale per tutti. Il Bayern può riprenderlo alla metà per accordi interni ma ad oggi non mi risulta vogliano farlo. L’agente ha rapporti forti con le inglesi ma lui vorrebbe continuare in Italia».