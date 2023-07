Rebic Besiktas: il Milan chiude la cessione! TUTTI i dettagli

Ante Rebic è pronto a lasciare il Milan per volare in direzione Istanbul: meta è il Besiktas. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Twitter, non è prestito ma cessione a titolo definitivo.

#Rebic–@Besiktas, permanent transfer: there is no upfront fee, but @acmilan can earn up to €2m in add-ons. #ACMilan will save almost €14m gross from his remaining two years of contract. Rebic is expected to fly tonight or tomorrow morning. @ManuBaio @SkySport