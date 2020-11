Mercato, i bookmakers inglesi avvicinano Pepé al Milan

Pepé potrebbe presto finire in orbita Milan. L’ex giocatore del Lille non sta trovando continuità nell’Arsenal

Nicolas Pepé potrebbe presto finire in orbita Milan. L’ex giocatore del Lille non sta trovando continuità nell’Arsenal e a gennaio potrebbe cambiare aria. Già in passato l’esterno era stavo vicino all’approdo in Serie A, prima verso Milano e poi verso Napoli.

I bookmakers inglesi scommettono che il giocatore dei Gunners possa trasferirsi già nel mercato invernale alla corte di Stefano Pioli. Tuttavia, un acquisto da parte del Milan al momento è da escludere. Più probabile un prestito secco che consenta a Pepé di giocarsi le proprie carte nella seconda metà della stagione.