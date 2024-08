Meluso applaude il Milan: «In questa sessione ha fatto un colpo che apprezzo molto». Le sue dichiarazioni a Sky

L’ex direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha parlato a Sky Sport. Di seguito le sue parole sul Milan.

MELUSO – «Il Napoli sta facendo bene, il Milan ha preso un allenatore che apprezzo. Poi la Juventus se riuscirà a chiudere per gli acquisti… Todibo è uno dei difensori più forti d’Europa. Siamo in situazioni in cui le modalità di pagamento sono fondamentali»