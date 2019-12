Mediaset, Mandzukic “scartato” dal Milan: solo Ibra opzione over 30

Secondo Sport Mediaset il Milan avrebbe scartato l’ipotesi Mario Mandzukic a gennaio: no ad acquisti “over 30” escluso Ibra

Secondo quanto affermato dall’edizione odierna di Sport Mediaset, il Milan sembrerebbe intenzionato a scartare definitivamente l’ipotesi Mario Mandzukic. L’attaccante croato lascerà sicuramente la Juventus ma non vestirà il rossonero: Elliott e la dirigenza avrebbero infatti stabilito di non mettere in piedi alcuna trattativa per gli over 30 a meno che non si chiamino Zlatan Ibrahimovic.

Con questa scelta dunque il Milan resta attivo sull’attaccante svedese, che ancora non ha dato una risposta definitiva, ma come piano B si muoverà solo su giocatori di prospettiva e dallo stipendio adeguato alle linee guida tracciate da Elliott.