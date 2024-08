McKennie Milan, COLPO DI SCENA nel futuro del texano! Avanza questa ipotesi a SORPRESA: i dettagli e le ultime novità

Possibile colpo di scena per quanto riguarda il futuro di Weston McKennie, centrocampista considerato in uscita dalla Juventus ed accostato anche al calciomercato Milan in queste ultime ore.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la sua posizione in bianconero può cambiare: il texano ha avuto un dialogo con Thiago Motta in cui ha mostrato disponibilità a rinnovare il suo contratto alle condizioni proposte dal club. Per questo motivo potrebbe restare alla Juventus.