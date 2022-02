ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mazraoui affascinato dal Milan: è la sua prima scelta! Valutazioni in corso sul terzino marocchino in scadenza

Scrive La Gazzetta dello Sport: sono gli agenti di Noussair Mazraoui, terzino dell’Ajax classe 1997, che hanno contattato il Milan per proporre il loro assistito in scadenza di contratto in estate e non prolungherà.

Dettaglio non da poco: il Milan potrebbe aggiungere alla rosa un terzino tuttofare senza dover ricorrere alla cassa. Il gradimento è in primo luogo tecnico: il giocatore piace e le valutazioni in corso a CasaMilan sono la conferma che l’opzione Mazraoui non è stata affatto scartata.