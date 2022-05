Oggi in prefettura a Milano il comitato per decidere sul maxischermo per la gara di domenica tra Sassuolo e Milan

Come riportato dal Corriere della Sera, oggi si riunirà il comitato in Prefettura per prendere una decisione sulla questione maxischermi per Sassuolo-Milan.

La richiesta è partita da molti tifosi rossoneri per poter seguire da anche da lontano la squadra impegnata al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia.