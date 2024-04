Rinnovo Pioli, Mattioli sicuro: «È un allenatore che vive alla giornata. Se Cardinale…». Le parole del giornalista sul futuro del tecnico rossonero

Mario Mattioli ha parlato ai microfoni di TMW del futuro di Stefano Pioli, in vista anche dalla sfida decisiva di Europa League tra Roma e Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Non riesco più a sopportare questa altalena a cui è sottoposto Pioli. E’ un allenatore che vive alla giornata ormai. E’ uno che è passato attraverso cambiamenti epocali della società, ha vinto uno Scudetto e raggiunto una semifinale di Champions, se stasera perde ed esce diventa un imbecille. Ma va visto cosa ha fatto prima. Non basta una partita per mandar via un allenatore. E poi chi prendere al suo posto? Conte? Non è facile cambiare così tanti giocatori e poi è secondo in classifica. Se Cardinale si fa vivo ora con un rinnovo di due anni che succede?»