Matthaus: «Derby? La sfida col Milan è la cosa più bella»

L’ex centrocampista dell’Inter Lothar Matthäus ha parlato alla Gazzetta dello Sport alla vigilia del derby di Milano:

DERBY – «È per partite come queste che amiamo il calcio, mi manca giocarle. San Siro, poi, nel derby è unico per questa rivalità che accende la città. La sfida col Milan è la cosa più bella che mi porto dall’Italia, assieme a quella a Napoli contro il mio amico Diego».